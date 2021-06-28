На Камчатке появился вице-губернатор по борьбе с COVID-19

"Владимир Солодов назначил врио вице-губернатора по борьбе с COVID-19. Им стал Александр Кузнецов, ранее занимавший пост председателя правительства Камчатского края", - говорится в сообщении.

О кадровых перестановках Солодов заявил во время еженедельного оперативного совещания в понедельник, 28 июня. "По-прежнему мы не можем справиться с распространением коронавирусной инфекции. Мы сталкиваемся с новой, уже третьей волной распространения инфекции, с новым штаммом вируса, более тяжелым в проявлении. Пока еще в крае очень слабыми темпами идет формирование коллективного иммунитета. Сегодня это направление работы является ключевым, самым важным для нас. Это не касается исключительно министерства здравоохранения края. Это общая задача всего правительства, слаженной и приоритетной работы в этом вопросе всех органов власти. Мною принято решение о том, что общая координация этой работы теперь будет осуществляться на уровне отдельно выделенного вице-губернатора - вице-губернатора по борьбе с COVID-19", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Кузнецов работал в коммерческих организациях в регионах РФ до 2016 года, после был назначен в аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе на должность федерального инспектора по Хабаровскому краю департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов и органами местного самоуправления, с 2017 года замещал должность начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики. В 2019 году был назначен на должность главного федерального инспектора по Сахалинской области. С середины апреля 2020 года по настоящее время занимал пост председателя правительства - первого вице-губернатора Камчатского края.

Солодов отметил, что у Кузнецова есть опыт в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе опыт руководства штабом по противодействию COVID-19 и координации работы министерства здравоохранения.

На Камчатке напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекцией. Если в начала месяца фиксировалось около 10 новых случаев заболевания в сутки, то с начала прошлой недели, по данным с сайта стопкоронавирус.рф, - от 15 до 40 случаев. Всего с начала пандемии на Камчатке коронавирусом заболели свыше 15,1 тыс. человек, умерли 238. Вакцину от коронавируса получили более 40,1 тыс. человек.