Владивостокский морской торговый порт оштрафовали за нарушения при перевалке угля

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Транспортная прокуратура выявила нарушения при перевалке угля во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП), компания и ее должностные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 332 тыс. рублей, сообщила в понедельник Дальневосточная транспортная прокуратура.

Проверка прокуратуры прошла в связи с открытой петицией жителей Владивостока о несогласии с открытой перевалкой угля в порту. В мае дальневосточный транспортный прокурор провел встречу с жителями домов, расположенных рядом с производственной площадкой ВМТП. Они заявили о нарушениях их прав на благоприятную окружающую среду, что влечет ухудшение состояния здоровья.

"По результатам проверки, проведенной приморским транспортным прокурором с привлечением специалистов органов Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Росрыболовства, установлено, что <...> не обеспечено соответствие высоты подпорных (габаритных) стенок разрешительной документации, допущено неплотное соединение между бетонными конструкциями, замена их элементов деревянными настилами, что создавало угрозу просыпания груза на производственную площадку и последующее выветривание мелкодисперсных частиц угля. Кроме этого, размеры штабелей угля превышали уровень пылеветрозащитных сооружений, а на отдельных участках открытого склада угля указанные ограждения отсутствуют вовсе, в результате чего созданы условия для распространения угольной пыли в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении.

Кроме того, при перевалке работало недостаточное число пылеподавляющей техники, на прилегающей к грузовым площадкам территории были обнаружены просыпи угля, который мог попасть в морскую воду. Отбор проб воздуха на одной из мониторинговых точек выполнялся при неправильном направлении ветра, из-за этого результаты могли быть недостоверными.

"Приморским транспортным прокурором 31.05.2021 внесено представление руководителю стивидорной компании, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений. Проведена зачистка причальных сооружений от просыпей груза, снижены размеры штабелей угля, восстановлена целостность пылеветрозащитных сооружений, обеспечен контроль за работой пылеподавляющего оборудования, организована работа по заключению договора с аккредитованной организацией для замеров содержания в атмосферном воздухе угольной пыли, восстановлению подпорных стенок, приняты меры к восстановлению причалов, три работника привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Компания и ее должностные лица привлечены к административной ответственности по статьям о несоблюдении экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов, о нарушении законодательства об экологической экспертизе, о нарушении правил охраны водных объектов и о нарушении требований технических регламентов, был назначен административный штраф на общую сумму 332 тыс. рублей.