Большинство опрошенных медиков рассказали о страхе россиян при обращении к врачу

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Большая часть опрошенных медиков (82%) хотя бы раз сталкивалась со случаями, когда пациент отказывался от посещения врача из-за страха перед диагнозом. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на данные опроса, проведенного профессиональным сообществом "Врачи РФ" и сервисом "Врач рядом". В опросе приняли участие 1,2 тыс. врачей российских больниц и поликлиник из всех федеральных округов.

Больше половины респондентов (65%) сообщили, что периодически принимают пациентов с последствиями самолечения. Более того, 90% опрошенных врачей рассказали, что сталкивались с пациентами или знакомыми, испытывающими страх перед прохождением безвредной или безболезненной процедуры. 69% медиков также отметили случаи отказа пациентов от традиционных методов лечения, таких как прием лекарств, госпитализация или операция.

Боязнь узнать о тяжелом диагнозе в качестве главной причины страха пациентов назвали 44% опрошенных. 33% высказали предположение, что пациенты испытывают страх в связи с неправильной постановкой диагноза, треть респондентов (30%) считает, что главной причиной страха является боль во время медицинских манипуляций. Почти половина опрошенных врачей (47%) также отметила, что одним из факторов нежелания посетить врача у пациентов является риск столкнуться с пренебрежительным отношением в поликлинике или больнице.