Эксперт: предпосылок к летним паводкам в Приморье в этом году стало больше

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Синоптическая ситуация в Приморском крае складывается с повышенным числом рисков наводнения в конце лета - начале осени. Как рассказал в беседе с ТАСС глава Примгидромета Борис Кубай, кроме обычных для этого времени тайфунов, риски создают сразу две фронтальные зоны на севере и юге от Приморья.

Приморский край находится в зоне рискованного земледелия из-за погодных условий. Ежегодно в регионе происходят паводки - как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома.

"В этом году в Тихом океане сформировалось уже пять тайфунов и это далеко не конец. На погоду в Приморье они пока не влияют, но не только тайфуны могут беспокоить наш край. Как вы могли заметить, с 2013 года бассейн Амура нас сильно беспокоит, поскольку летом там формируется высотная фронтальная зона, вдоль которой проходят циклоны. Они обогащаются тропическим воздухом с территории Китая и сталкиваются с холодным воздухом с севера, что вызывает сильные дожди", - рассказал Кубай.

По его словам, в этом году такая фронтальная зона снова сформировалась над Хабаровским краем, но еще одна уже действует южнее Приморья над Японией. Пока в Приморском крае стоит стабильно жаркая погода. Однако чем дольше жара, тем выше шансы, что на смену ей придут грозы, ливни и даже град.

"Что меня беспокоит, так это риск того, что через некоторое время либо северная фронтальная зона опустится на юг, либо южная поднимется выше на север, и все это будет у нас. Кроме того, с середины июля мы будем очень внимательно следить за тайфунами, от которых южная зона нас пока защищает. Не исключено, что со временем маршруты тайфунов начнут смещаться в нашу сторону", - рассказал главный синоптик Приморья.

В августе и сентябре 2020 года в Приморье прошли сильные дожди, в том числе вызванные двумя тайфунами. В частности, из-за первого из двух тайфунов во многих муниципальных образованиях было нарушено электроснабжение, на территории шести районов наблюдались переливы через дорожное полотно.