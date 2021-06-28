В Сахалинскую область поступила самая крупная за время пандемии партия "Спутника V"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Партия вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") в количестве 36 тыс. доз в понедельник доставлена в Южно-Сахалинск. Это самая крупная поставка для Сахалинской области за весь период пандемии, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"На Сахалин поступила самая крупная за время иммунизации партия вакцины. <...> Такой объем препарата - 36 тыс. доз - позволит провести иммунизацию жителей региона без сбоев", - рассказали в пресс-службе. Вакцина доставлена на фармацевтический склад. В понедельник ее отправят в медучреждения области.

По данным областных властей, поступление вакцины осуществляется напрямую от Минздрава РФ, а количество направляемых в регионы доз определяется исходя из объемов использования препарата в субъектах. Сахалинская область занимает первое место в стране по этому показателю.

"Чтобы обеспечить Сахалинскую область вакциной в нужном количестве, ведутся прямые переговоры с руководством федерального Минздрава. Для обеспечения скорейшей доставки препарата в Москву в конце недели был направлен первый заместитель министра здравоохранения региона. Благодаря общим усилиям наш регион получает вакцину в приоритетном порядке", - приводятся пресс-службой слова заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Ющука.

Сейчас в островном регионе лечение от коронавирусной инфекции проходят 946 человек, из них 461 - в стационаре. Всего за весь период пандемии в области умерли 65 человек из-за COVID-19. На Сахалине имеется достаточное количество свободных коечных мест на случай ухудшения эпидемической ситуации, дефицита вакцины не было. Более 90 тыс. человек уже привиты, несколько десятков тысяч людей записаны в очередь на вакцинацию, запись продолжается.