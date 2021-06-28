В Москве 28 июня ожидаются местами грозы и до 32 градусов тепла

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами сильные кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит от 30 до 32 градусов тепла, в ночь на вторник температура опустится до плюс 19 градусов.

В Подмосковье воздух днем прогреется до 33 градусов, в ночные часы температура составит 16-21 градус тепла.

Оранжевый уровень опасности из-за жары сохранится в столичном регионе до 12:00 мск вторника. "Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы ветра до 17 м/c. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.