Вахтовиков будут пускать на Камчатку только после вакцинации от COVID-19

ТАСС, 28 июня. Власти Камчатки вводят ограничения на въезд для вахтовиков, на полуостров они смогут попасть только с прививкой против COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края в понедельник.

"Нам необходимо ввести более жесткие нормативные требования, касающиеся прибытия на полуостров работников на путину. Я попрошу Андрея Георгиевича Здетоветского [министра рыбного хозяйства Камчатского края] вместе с рыбопромышленниками организовать въезд работников на путину только при наличии у них прививки", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

Ограничения по завозу работающих вахтовых методом на полуострове введут с июля. Прежде всего такие меры будут касаться рыбопромышленной отрасли полуострова.

Ограничения коснутся и туристов. Въезжающим на полуостров нужно будет предоставлять данные о вакцинировании либо результаты ПЦР-теста на отсутствие новой коронавирусной инфекции. "Вторая категория, по которой я считаю нужным вводить ограничения, - туристы из других регионов. Необходимо на этой неделе проработать и закрепить с первого августа или с конца июля введение обязательной прививки либо ПЦР-теста для тех, кто прибывает на территорию края в туристических целях. Мы видим, что такие требования вводятся и в ряде других субъектов РФ. Считаю, что с учетом нагрузки на наше здравоохранение, это требование будет вполне обоснованным", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Темпы вакцинации

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в крае остается напряженной. "За прошедшую неделю максимальное количество госпитализированных в сутки достигало 76 человек (23 июня). Средняя цифра колеблется от 54 до 76. За выходные было госпитализировано ежедневно по 42 человека. При этом уровень выписанных на амбулаторное лечение пока остается крайне низким, поэтому баланс между поступившими и выписанными отрицательный", - приводятся в сообщении на сайте правительства края слова министра здравоохранения региона Андрея Кузьмина. В конце прошлой недели был развернут моногоспиталь в городе Елизово, в связи с чем общий коечный фонд увеличили до 740 мест. Свободными остаются 138 коек.

В регионе активно идет прививочная кампания, привито уже свыше 41,1 тыс. человек. Глава края Солодов поручил нарастить темпы вакцинации населения как минимум в три раза. Это необходимо для бесперебойной поставки вакцины, так как федеральные органы распределяют лекарство в соответствии с уровнем иммунизации населения.