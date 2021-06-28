Единый маршрут для корейских туристов сформировали во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Единый туристический маршрут для путешественников из Республики Корея сформировали во Владивостоке, включив в него места, связанные с историей двух стран, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Приморского края.

"Знаковые места Владивостока, которые связаны общей историей России и Республики Корея, объединил единый туристский маршрут. Карта с новым маршрутом будет распространяться среди туристов бесплатно. Получить ее гости дальневосточной столицы смогут на стойках туристско-информационного центра в аэропорту, на Морском вокзале и центральной площади Владивостока", - говорится в сообщении.

В 2019 году, до пандемии, туристический поток из Республики Корея показал самый большой прирост: он составил 27%. По словам руководителя агентства по туризму Приморского края Владимира Щура, несмотря на колоссальный спад всего туристического рынка в этом году, исследования, проведенные в Южной Корее, показывают, что интерес к России и к отдыху во Владивостоке со стороны корейских граждан не падает.

Одно из самых популярных во Владивостоке мест посещения корейскими туристами - памятник на улице Хабаровской, где в начале XX века размещалось корейское поселение, известное как Корейская слободка. Официальное переселение жителей Корейского полуострова на территорию Приморского края началось в 1864 году, а в 1900 году во Владивостоке уже была открыта первая в мире кафедра корейской словесности. Для этнических корейцев многие места в приморской столице имеют особое историческое значение, часть из них уже были объединены в единую туристическую карту, а теперь ее актуализировали и расширили.

Туристические авиарейсы между Владивостоком и Сеулом пока не выполняются. Сейчас между городами могут летать студенты, отправляющиеся на учебу или домой, те, кто едет в командировку, и иностранцы, возвращающиеся на родину.