Суд отказал в обжаловании требования пересчета "мусорного" тарифа в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который в середине марта признал законным предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о необходимости пересчитать тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Новосибирской области. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

В ноябре 2020 года департамент по тарифам области повысил тариф на вывоз ТКО почти на 40% - с 301,9 до 420,2 рубля. Решение вызвало общественный резонанс, депутаты заксобрания региона обратились к Игорю Артемьеву, занимавшему тогда должность главы ФАС, с просьбой отменить постановление о повышении тарифа.

"Информация о принятом судебном акте: оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в картотеке, резолютивная часть решения пока не опубликована.

Апелляционные жалобы в мае подавали департамент по тарифам Новосибирской области, ФАС России и региональный оператор по обращению с ТКО в Новосибирской области "Экология-Новосибирск". Суд рассмотрел три жалобы в рамках одного заседания.

О ситуации

Как сообщал ТАСС руководитель департамента Гарей Асмодьяров, в июле 2020 года ФАС выдала департаменту предписание о необходимости до сентября 2020 года пересчитать тариф на вывоз ТКО по обращению регоператора "Экология-Новосибирск". В результате пересчета тариф увеличился на пять копеек. ФАС посчитала, что департамент не исполнил предписание, в связи с чем в октябре 2020 года приняла решение о продлении срока его исполнения до ноября 2020 года. При этом ФАС указала, в каком размере департаменту нужно учесть в тарифе спорные расходы на транспортировку ТКО и недополученные доходы из-за заниженного тарифа.

Департамент не согласился с позицией ФАС и обжаловал в суде предписание и последующее решение. Одновременно было подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемых документов, однако в его удовлетворении суд отказал. В связи с этим департамент в ноябре повысил тариф примерно на 40%, в регионе он действует до июля 2021 года.

В марте Арбитражный суд Москвы признал решение ФАС от октября 2020 года незаконным. Признать незаконным предписание о необходимости пересчитать тариф суд отказался. Асмодьяров отмечал, что определение суда не вступило в законную силу, поэтому вопрос о пересмотре тарифа на 2021 год пока не рассматривался.