В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников 10 сфер

ЧИТА, 28 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю выпустило постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников 10 социальных сфер в регионе, всего под требование попадают 113 тыс. человек, сообщила на оперативном заседании регионального правительства в понедельник руководитель краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

"По согласованию с федеральной службой издано постановление главного санитарного врача о проведении профилактических прививок отдельным группам населения. Это работающие в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания населения, торговли, общественного питания, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров предоставления услуг культуры, досуга и спорта", - сказала Лапа.

Как уточнила глава управления, решение вызвано ростом заболеваемости ковидом в регионе в июне в четыре раза по сравнению с маем. Первый этап вакцинирования указанных в постановлении категорий жителей предполагается провести до 27 июля, второй этап - до 28 августа.

Губернатор Александр Осипов в связи с этим поручил региональному правительству подготовить обращение в Минздрав РФ с просьбой оперативно обеспечить Забайкалье необходимым объемом вакцины.

По последним данным, в крае зарегистрировано 46 119 случаев заражения, выписаны 43 140 человек, 882 пациента умерли. Власти ввели запрет на проведение банкетов в кафе и ресторанах, а также массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Действует обязательный масочный режим для всех жителей.

С февраля в регионе ведется массовая вакцинация, развернуто 92 пункта, привиты более 192 тыс. жителей. Всего региональное правительство намерено провакцинировать не менее 60% взрослого населения - это порядка 475 тыс. человек.