Перенесшие COVID-19 российские деятели культуры призвали вакцинироваться

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Перенесшие коронавирусную инфекцию известные российские деятели культуры, актеры и артисты, среди которых Аскольд Запашный и Сергей Маковецкий, рассказали ТАСС, что уже сделали или готовы сделать прививку и призвали людей вакцинироваться, чтобы защитить себя и окружающих.

Российский артист цирка, народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный переболел ковидом в сентябре 2020 года и привился примерно через месяц после выздоровления.

В беседе с корреспондентом ТАСС он рассказал, что первое время после болезни из-за наличия антител полагал, что у него есть запас времени, но, когда пошли прививаться мама с братом, проконсультировался с врачом. "Врач мне сказал: "Аскольд, это все глупости. И даже если вы переболели, абсолютно спокойно берите и прививайтесь". Я привился, у меня не было абсолютно никаких побочных эффектов, совершенно ничего", - сказал Запашный, добавив, что также вакцинировались его близкие.

Артист не видит повода бояться прививки. "Можно хотеть, не хотеть, но бояться прививаться точно не надо. А вот касательно смертей у меня есть примеров, к сожалению, печальных много, которые как раз-таки подтверждают, что болезнь реальна и очень много есть жертв", - отметил артист. Он рассказал, что из-за коронавируса потерял своего друга. "Мой 39-летний друг умирал. И он перед тем, как умереть, сказал последние слова практически: "Какой же я дурак, что не привился". Понимаете? Для меня это вполне осязаемая вещь", - заявил Запашный.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич также перенес коронавирусную инфекцию, а после вакцинировался. "Он действительно переболел и давно вакцинировался", - подтвердил ТАСС пресс-секретарь артиста Антон Чернин.

Недавно в своем аккаунте в Facebook Макаревич разместил призыв: "Люди! Не будьте идиотами. Привейтесь уже! Иначе это никогда не кончится".

Не ждать дефицита вакцины

Готов вакцинироваться и народный артист России, ведущий актер Театра им. Евгения Вахтангова Сергей Маковецкий, который переболел ковидом в декабре прошлого года. Он заявил, что незамедлительно сделает прививку, когда поймет, что антитела ушли. Маковецкий посоветовал людям, не имеющим такой защиты, вакцинироваться.

"С тех пор прошло уже достаточно времени, но ко мне так и не вернулось обоняние. Вот сижу в саду "Эрмитаж" и не чувствую потрясающий, нежный запах липы. <…> Врачи, у которых я наблюдаюсь, уверяют, что у меня существует антитела. Когда пойму, что антитела на исходе, незамедлительно сделаю прививку и всем советую поступить так же", - сказал актер.

Как отметил Маковецкий, он на собственном опыте убедился, что не нужно переносить эту болезнь, если есть возможность от нее защититься.

"Не понимаю людей, которые не верят в вакцинацию. В Израиле привили всю страну, а у нас что? Какие привести аргументы? Ждать дефицита вакцины, чтобы за ней с ночи очередь с раскладушкой занимать? Говорят, западные вакцины лучше. Но, чтобы определить, какая вакцина лучше, должно пройти несколько лет. Специалисты утверждают, что "Спутник V" - хорошая вакцина. На собственном опыте убедился, что не нужно переносить эту болезнь, если есть возможность от нее защититься. Кто кричал "не верю", уже в другом измерении. Надо создать коллективный иммунитет и защитить тех, кому прививки противопоказаны. Мы же умеем быть добрыми. Мы в войне победили. Неужели сейчас не одолеем злосчастный коронавирус. Мы можем спасти и себя, и окружающих. Так давайте сделаем это", - заявил Маковецкий.

Многого не знаем

Телеведущий, историк моды Александр Васильев, который болел ковидом более года назад (в апреле 2020 года), также отметил, что готов сделать прививку, если уровень антител снизится.

"Я меряю антитела, и они по странному стечению обстоятельств до сих пор у меня присутствуют. Я сдаю анализы каждую неделю, потому что перед съемками "Модного приговора" у нас в обязательном порядке все участники съемок должны сдавать тесты по крови и ПЦР-тесты. Все они у меня негативные, но все они показывают мои антитела", - рассказал телеведущий ТАСС.

По словам Васильева, его пример говорит о том, что о вирусе мы еще очень многого не знаем. "Мне сказали врачи, что в моем возрасте с присутствием антител мне не надо вакцинироваться. Если антитела исчезнут, тогда, конечно, вакцинируюсь", - добавил он.

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, который переболел коронавирусной инфекцией в феврале 2021 года, тоже намерен вакцинироваться, но пока воздерживается от прививки, поскольку еще не прошло полгода после выздоровления.

"Есть положенные полгода после болезни перед вакцинацией. Этот срок еще не прошел, и пока антитела держатся в необходимом титре, он воздержится от прививки. Но сделает ее, как только они исчезнут", - сообщила ТАСС директор Малого театра Тамара Михайлова.