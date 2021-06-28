Исследование: на россиянина в среднем приходится 151,5 кг вредных веществ в воздухе в год

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. В среднем на жителя России приходится 151,5 кг вредных веществ в воздухе в течение года. Больше всего ядовитых веществ в атмосфере потребляют за год жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов - 1,7 и 1,4 тонны, об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"В пандемическом 2020 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,2 млн тонн загрязняющих веществ. <…> Если сопоставить эту массу с численностью населения, то получится, что на каждого жителя России в среднем приходится 151,5 кг вредных веществ в воздухе", - говорится в тексте исследования, имеющегося в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, больше всего вредных веществ в расчете на одного жителя фиксируется в Ямало-Ненецком и Ненецком автономном округах - 1,7 и 1,4 тонны на человека соответственно. Это связано прежде чего с небольшой численностью населения в данных регионах. Неблагоприятное соотношение объема выбросов и численности населения было отмечено также в Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской области, Коми, Магаданской области, Чукотском автономном округе, Вологодской и Липецкой областях.

Отмечается, что в связи с пандемией количество вредных выбросов сократилось на 2,3% или 516 тысяч по сравнению с 2019 годом. Однако, несмотря на общее снижение выбросов, в ряде регионов они, наоборот, выросли: в Севастополе и Республике Марий Эл - на треть, в Тверской области - на четверть.

"В десятку регионов, наиболее заметно усиливших негативное влияние на атмосферу, вошли также Забайкальский край, Ивановская область, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новосибирская область, Волгоградская область и Мордовия", - говорится в сообщении.

Самые экологичные города России

Наибольшую экологичность в 2020 году продемонстрировали Удмуртия, Чувашия и Магаданская область: суммарные выбросы от предприятий и транспорта в этих регионах сократились приблизительно на четверть. Также ощутимо снизились воздушные загрязнения в Калмыкии, Еврейской автономной области, Ингушетии, Рязанской, Томской и Нижегородской областях, а также в Дагестане.

"Наименьшее соотношение выбросов и количества людей было зафиксировано в Дагестане (20,1 кг на человека), Кабардино-Балкарии (27,7 кг), густонаселенной Москве (30,7 кг), Чувашии (33 кг), Тыве (33,2 кг), Севастополе (33,9 кг), Санкт-Петербурге (36,9 кг), Пензенской области (43,1 кг), Крыму (44,4 кг) и Ульяновской области (45,2 кг)", - говорится в тексте исследования.