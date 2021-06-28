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Пандемия COVID-19

СМИ: переболевших COVID-19 детей в Индии часто поражает смертельно опасный синдром

Специалисты отмечают, что дети в целом легче переносят коронавирусную инфекцию, но затем у них может проявиться такой синдром

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июня. /ТАСС/. Дети в Индии, переболевшие коронавирусной инфекцией, начали чаще заболевать мультисистемным воспалительным синдромом. Об этом сообщила в понедельник газета The Times of India.

"Этому синдрому уже год, и мы получаем все большее количество случаев", - приводит газета слова заведующего педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования в Чандигархе профессора Джаяшри.

По информации местных СМИ, случаи возникновения этого синдрома у детей отмечены в штатах Махараштра, Харьяна, Пенджаб и других, точное число заболевших не установлено, но их уже сотни (только в Чандигархе цифры разнятся от 42 до 252 детей). Врачи с тревогой отмечают, что пока в Индии нет официальной общенациональной статистики по этому заболеванию и нет рекомендаций, как с ним бороться.

Специалисты указывают, что дети в целом легче переносят коронавирусную инфекцию, но затем у них может проявиться такой синдром. Заболевание обычно развивается через четыре-шесть недель после выздоровления ребенка или подростка от COVID-19. Его симптомы: повышение температуры, лихорадка, сыпь, конъюнктивит, диарея и рвота, низкое кровяное давление. Мультисистемный воспалительный синдромом может привести к печальным последствиям. Проблема еще и в том, что нередко врачи путают его с другими детскими заболеваниями.

Как полагает профессор пульмонологии Мину Сингх из Чандигарха, одной из причин роста заболеваемости таким синдромом стал тот факт, что дети меньше двигаются, реже гуляют и не ходят в школу из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Замечено, что риск появления синдрома у детей с лишним весом выше.

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ИндияПандемия COVID-19
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