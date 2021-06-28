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На Сахалине из-за сообщений о минировании эвакуировали 17 дошкольных учреждений

Такие сообщения получили 14 дошкольных учреждений в Корсакове и три - в Долинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Полиция в понедельник эвакуировала детей и преподавателей 17 дошкольных учреждений в городах Корсакове и Долинске на юге Сахалина из-за сообщений о минировании, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

"В несколько дошкольных учебных заведений Сахалинской области поступили сообщения о минировании. Дети и преподаватели оперативно эвакуированы, вызваны правоохранительные органы, проводится проверка", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что в Корсакове сообщения о минировании поступили в 14 дошкольных учреждений, в Долинске - в три.

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