На Сахалине из-за сообщений о минировании эвакуировали 17 дошкольных учреждений

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Полиция в понедельник эвакуировала детей и преподавателей 17 дошкольных учреждений в городах Корсакове и Долинске на юге Сахалина из-за сообщений о минировании, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

"В несколько дошкольных учебных заведений Сахалинской области поступили сообщения о минировании. Дети и преподаватели оперативно эвакуированы, вызваны правоохранительные органы, проводится проверка", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что в Корсакове сообщения о минировании поступили в 14 дошкольных учреждений, в Долинске - в три.