Глава Удмуртии сделал прививку от коронавируса

ИЖЕВСК, 28 июня. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов вакцинировался от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Instagram .

"Как и обещал, вакцину поставил. Все нормально. Работаем", - сказал Бречалов.

До этого глава республики не ставил прививку в связи с тем, что после болезни у него был высокий уровень антител в крови.

"Несмотря на то, что у меня высокий титр антител - чуть больше 10 единиц, все-таки мне врачи посоветовали поставить вакцину. К сожалению, новые штаммы - а у нас выявлен и индийский, и британский штамм - более агрессивны. И, возможно, того уровня антител, который есть у меня, недостаточно. Второй раз переболеть уже желания никакого нет", - сказал он в прямом эфире ГТРК "Удмуртия".

По данным оперативного штаба на понедельник, в Удмуртии вакцинировано более 169,4 тыс. человек, из них около 131,8 тыс. получили второй компонент.