В школах Москвы отменят бумажные медицинские карты

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Бумажные медицинские карты отменят в школах Москвы в новом учебном году. Об этом сообщила в понедельник журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Родителям детей, которые в этом году пойдут в первый класс школы или в детский сад, не придется приносить медицинскую карту ребенка по форме 026. То есть это освободит ежегодно около 170 тыс. семей от лишнего сбора справок. Данные о здоровье ребенка уже хранятся в единой цифровой платформе здравоохранения, карта будет формироваться в электронном виде на основе этих данных. Более того, важно, что она будет динамической, то есть если в системе появится новая информация о здоровье ребенка, например, сведения о прививках, эти данные автоматически появятся и в карте", - рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она добавила, что детям, которые идут в первый класс или детский сад, нужно перед началом учебного года пройти все необходимые медицинские осмотры, сдать анализы, сделать прививки в соответствии с прививочным календарем. Забирать справки из поликлиник, однако, теперь не нужно.

Такое нововведение сэкономит время родителей, например, им не придется передавать эту справку из одной школы в другую в случае смены учебного заведения.

Цифровизация в московских школах коснется не только медицинских карт. С 1 сентября личные дела детей, поступающих в школы и детские сады, будут формироваться полностью в электронном формате. Перевод в электронный вид личных дел остальных обучающихся будет происходить поэтапно в течение года.

Состав личного дела будет приведен к общему единому стандарту, в нем будут содержаться данные об обучающемся, родителях (законных представителях); документы, представленные родителями в образовательную организацию при регистрации заявления о зачислении на mos.ru; информация об успеваемости обучающегося. От родителей не будут требовать ксерокопии документов для формирования личного дела. В случае перехода из одного образовательного учреждения в другое электронное личное дело будет автоматически передано в новую организацию.