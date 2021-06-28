В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников

ТАСС, 28 июня. Главный санитарный врач Тамбовской области постановил провести обязательную вакцинацию отдельных категорий работников, которые заняты в сфере торговли, пищевой промышленности и общественного питания, образования, здравоохранения, общественного транспорта, социальной защиты, сферы услуг, а также других отраслей, которые входят в группу риска. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона со ссылкой на постановление главного санитарного врача.

"Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации <...> осуществляющих деятельность в сфере: торговли, пищевой промышленности, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, многофункциональных центров предоставления государственных услуг, транспорта общего пользования, такси, лиц, оказывающих услуги почтовой связи, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, бассейнов, саун, бань", - говорится в постановлении.

В категории для обязательной вакцинации включены также работники предприятий бытовых услуг, прачечных, химчисток, а также театров, кинотеатров и концертных залов, всех культурно-массовых учреждений, массовых культурных и спортивных мероприятий, детских лагерей дневного пребывания, детских игровых площадок, комнат, центров и так далее. Как уточняется в постановлении, первым компонентом вакцины от коронавируса все эти категории должны быть привиты до 20 июля 2021 года, вторым компонентом - до 15 августа 2021 года, чтобы в итоге были вакцинированы не менее 60% сотрудников этих учреждений.

По данным постановления главного санитарного врача, в регионе со второй декады мая на 70% выросла заболеваемость, в числе заболевших более 65% - люди от 18 до 60 лет, из них 65,3% - работающие, 28,5% - пенсионеры, 6,2% - дети.

С начала пандемии в Тамбовской области выявлено 34 565 случаев заражения коронавирусом, из них 33 074 человека выздоровели, 598 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей. По данным оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом, первым компонентом вакцины от коронавируса привито 161 902 человека, полностью вакцинированы 125 039 человек.