Россияне задали около 660 тыс. вопросов для прямой линии с Путиным

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Общее число обращений в адрес президента России в рамках подготовки программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" составило 659 411. Такую уточненную статистику, собранную по состоянию на 10:00 мск понедельника, привел телеканал "Россия-24" .

По его данным, 365 809 обращений поступили через кол-центр. Россияне задали 157 222 вопроса при помощи СМС или ММС, 63 701 через сайт программы и 48 546 через мобильное приложение "Москва-Путину", еще 24 133 обращений направлены через социальные сети.

Как отмечается в эфире телеканала, самыми активными по числу обращений являются жители Краснодара, Новосибирска и Дагестана, а наиболее популярной темой остается вакцинация от коронавируса.

Прямая линия состоится 30 июня. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, каждый может задать вопрос президенту через специальное мобильное приложение "Москва - Путину", которое позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы принимаются и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40, а также по телефону 8-800-200-40-40.