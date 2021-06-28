Медики Приангарья попросили закрыть ТЦ и кафе из-за критической ситуации с COVID-19

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Медики Иркутской области попросили губернатора Игоря Кобзева ужесточить ограничительные меры в связи с новой волной пандемии и ростом числа заболевших. Необходимо временно закрыть торговые центры, салоны красоты, турбазы и музеи, говорится в обращении медработников, опубликованном в понедельник на сайте Общественной палаты Иркутской области.

"Во избежание роста смертельных случаев и тяжелых осложнений в результате перегрузки медицинских учреждений просим принять максимальные ограничительные и противоэпидемиологические меры в пределах ваших полномочий: приостановить работу торговых центров, общепита, магазинов непродовольственной торговли, салонов красоты и СПА, гостиниц, турбаз и санаториев, музеев, детских садов (за исключение дежурных групп), стационарных детских лагерей, активно штрафовать жителей без масок в общественном транспорте и местах массового пребывания людей силами Национальной гвардии и МЧС и т.д.", - говорится в письме.

Медработники отмечают, что нагрузка на областную систему здравоохранения из-за роста заболеваемости приблизилась к критической. По их словам, даже ускорение массовой вакцинации сейчас уже не спасет от тяжелых последствий, поэтому требуются кардинальные меры.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 28 июня подтверждено 73 840 случаев заражения. Ежесуточный прирост заболевших на прошлой неделе превысил 200 человек, за последние сутки заразились 208 жителей. В больницах находятся 4 397 пациентов. Развернуто более 4,5 тыс. ковидных коек. За время пандемии в Приангарье выздоровели 70 210 человек, умерли 2 809. Привиты от коронавируса 348,5 тыс. человек - это порядка 34% от числа тех, кому положены прививки.

В Иркутской области действует обязательный масочный режим, возобновили работу амбулаторные ковидные центры, приостановлено оказание плановой медицинской помощи, проведение диспансеризации и профосмотров. Работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и беременных. Отменены массовые мероприятия, с 75% до 50% снижена допустимая заполняемость залов театров, кинотеатров, цирков.