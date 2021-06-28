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Мишустин поручил разработать план по сохранению лечебных ресурсов озера Тамбукан

Ведомствам необходимо представить предложения по финансированию мероприятий, указал премьер

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до конца июля разработать план мероприятий по сохранению уникальных лечебных ресурсов озера Тамбукан, расположенного на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии (КБР). Соответствующее поручение по итогам поездки председателя правительства в СКФО опубликовано на сайте кабмина.

"Чтобы сохранить уникальные лечебные ресурсы озера Большой Тамбукан, ФМБА, Минздраву, Минэкономразвития и Минфину поручено совместно с администрацией Ставропольского края разработать специальный план мероприятий и представить предложения по его финансированию", - говорится в сообщении.

Как сообщал полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, озеро Тамбукан последние 40 лет теряет минерализацию и нуждается в исследовании. Мишустин поддержал полпреда и обещал поручить Федеральному медико-биологическому агентству продолжить изучение озера, а также проработать план мероприятий по сохранению его потенциала.

Тамбуканское озеро - один из крупнейших водоемов России по величине запасов лечебной грязи. Возможный годовой объем ее добычи составляет 12 тыс. куб. м. Запасы сульфидной грязи - 757, 9 тыс. куб. м (328,9 тыс. куб. м приходится на Ставрополье, 429 тыс. - на КБР).

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичЧайка, Юрий ЯковлевичРоссияКабардино-БалкарияСтавропольский край
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