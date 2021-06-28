В Петербурге откроют 17 новых пунктов вакцинации от COVID-19 в клиниках и в уличных шатрах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Дополнительные стационарные пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции откроются в Санкт-Петербурге на базе 17 медицинских учреждений, также на улицах появятся два шатра, где можно будет сделать прививку. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"На этой неделе будут открываться еще 17 новых стационарных пунктов. Практически все - в частных клиниках. Также в двух торговых центрах и позже - уличные шатры, их два, место еще не определено", - рассказала собеседница агентства.

В Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций - городских, федеральных и частных. Кроме того, работают выездные прививочные бригады - часть из них прививает в 25 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к 134 основным.

Ранее в комитете по здравоохранению сообщали, что 25 июня в городе поставили очередной рекорд по суточному объему вакцинации - 25 июня за сутки выполнили более 19,6 тыс. инъекций. В связи с резким ростом спроса на вакцинацию комитет начал принимать меры по увеличению количества и мощности пунктов.

По последним данным, всего в городе первую прививку от коронавируса сделали почти 835 тыс. человек, из них более 687 тыс. завершили цикл. Ранее в городе ввели постановление, согласно которому до 15 августа 65% государственных служащих, включая сотрудников подведомственных организаций, должны будут пройти вакцинацию.

По последним данным, в Петербурге выявили 465 440 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 440 392 человека, умерли 16 006.