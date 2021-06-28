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Медики рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге

Она самостоятельно передвигается по палате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Девочка, которая пострадала при стрельбе в Екатеринбурге, самостоятельно передвигается по палате. Врачи оценивают состояние ребенка как стабильное, средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе свердловского Минздрава.

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"Состояние ребенка стабильное, средней степени тяжести. Передвигается по палате самостоятельно", - сказали в пресс-службе.

Изначально девочка находилась на искусственной вентиляции легких, ей проводилась медикаментозная седация. 5 июня сообщалось, что ребенок находится в сознании, ее отключили от аппарата ИВЛ.

Вечером 30 мая мужчина открыл стрельбу из окна дома в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. Пострадали два человека - девочка и сотрудник Росгвардии, который был ранен в ногу. Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили домой. Возбуждено уголовное дело, обвиняемого в преступлении Сергея Болкова арестовали на два месяца.

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