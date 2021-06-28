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Пандемия COVID-19

В Хакасии ограничат в ночное время работу кафе и ресторанов

В регионе также предложили временно ограничить работу детских комнат

ТАСС, 28 июня. Власти Хакасии вводят запрет на работу заведений общепита в ночное время из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.

"На штабе было принято решение о внесении изменений в постановление правительства Хакасии о действующем режиме санитарно-эпидемиологических правил. Изменения коснутся ограничения времени работы организаций общественного питания с 23:00 до 06:00, кроме торговли навынос из заведений общепита. Также предложено временно ограничить работу детских комнат, в том числе в торговых центрах", - сообщил Коновалов.

Он напомнил, что в республике сохраняется масочный режим. Ранее власти продлили режим повышенной готовности, который действует в регионе с весны прошлого года, до 25 июля. В июне этого года из-за ухудшения ситуации с COVID-19 власти региона ввели запрет подросткам до 18 лет появляться на улицах в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых, снижена максимальная наполняемость библиотек и музеев с 75 до 50%. Спортивные мероприятия вновь проводятся без зрителей. Также продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий.

По данным республиканских властей, с начала пандемии в регионе зафиксировано 24,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23,6 тыс. пациентов выздоровело, 581 человек умер.

Теги
РоссияХакасияКоновалов, Валентин ОлеговичПандемия COVID-19
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