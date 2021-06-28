УФА, 28 июня. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусом в Башкирии превысило 41 тыс. человек, коечный фонд свободен на 20%. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин в понедельник на оперативном совещании в региональном правительстве.
"На территории республики зарегистрировано 41 053 больных новой коронавирусной инфекцией, прирост заболевания за последние сутки составил 0,33%. За текущую неделю зарегистрирован рост заболеваемости на 16%", - сообщил Забелин.
По его словам, в регионе развернуто почти 2 тыс. коек, из которых свободно 20%. При этом темпы вакцинации за прошедшую неделю выросли в 10 раз, уточнил министр. Всего в республику поступило 600 тыс. доз вакцины, первым компонентом вакцинировано более 514 тыс. человек, вторым - свыше 367 тыс. жителей.