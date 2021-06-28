Трансляцию "Алых парусов" на портале Visit Petersburg посмотрели в 87 странах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Трансляцию праздника выпускников "Алые паруса" на официальном туристском портале Санкт-Петербурга посмотрели зрители из 87 стран мира. Об этом в понедельник журналистам сообщили в городском комитете по развитию туризма.

"Онлайн-показ праздника выпускников на официальном туристском портале Санкт-Петербурга состоялся уже второй раз. Впервые возможность посмотреть праздник в сети на Visit Petersburg появилась в 2020 году, - отметили в комитете, уточнив, что трансляция в прошлом году собрала аудиторию в 30 странах. - На этот раз трансляция благодаря содействию партнеров смогла собрать зрителей из 87 стран мира".

Поддержку трансляции на туристском портале города через ссылки на своих ресурсах оказали Ростуризм, МИД РФ, Россотрудничество, комитет по туризму Москвы, туристско-информационные центры России, зарубежные офисы Visit Petersburg и другие структуры. В первую десятку стран по числу просмотров вошли Россия, Бельгия, США, Белоруссия, Германия, Италия, Великобритания, Украина, Франция и Казахстан.

"Наряду с другими событиями мирового масштаба, проводящимися в городе на Неве, "Алые паруса" <...> приносят Санкт-Петербургу международную известность. И мы надеемся, что нам удастся сохранить этот градус интереса к Северной столице в будущем. И после того, как пандемия начнет ослабевать и границы в мире начнут открываться, туристы из разных стран примут однозначное решение, куда отправиться в путешествие, зная, в каком городе их будут ждать", - приводятся в сообщении комитета слова его председателя Сергея Корнеева.

Отмечается также, что во время самого праздника комитет и телеканал Euronews организовали съемки лучших моментов шоу для дальнейшего использования в информационной кампании Санкт-Петербурга на канале.

Праздник "Алые паруса" состоялся 25 июня в очном формате, его концепция в этом году была посвящена 800-летию со дня рождения Александра Невского, 60-летию первого полета человека в космос, а также 30-летию российского флага. На Дворцовой площади выступили исполнители Jony, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto и Ирина Дубцова, хедлайнером стала Светлана Лобода. В условиях коронавирусных ограничений на мероприятии смогли присутствовать только выпускники Санкт-Петербурга и Ленинградской области и сопровождающие их педагоги.

О празднике

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые был организован для ленинградских школьников в 1968 году, впоследствии традиция была прервана, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга. Ежегодно яркое шоу с выходом парусника в акваторию Невы, салютом и концертом посещали более 1 млн человек из разных городов. В прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, праздник прошел в режиме телевизионной трансляции, без присутствия молодежи на набережных.