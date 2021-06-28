Премией "Новатор Москвы" отметили проекты по управлению протезом и подбору лекарств

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Победителями премии мэра столицы "Новатор Москвы" стали 18 проектов в трех номинациях. В частности, наградой отметили проект по подбору лекарств для онкобольных и систему управления протезом, сообщили в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

В конкурсе три номинации: "Лидеры инноваций", "Меняющие реальность", и "Проект будущего". В каждой номинации выделены шесть направлений: "Медицина и фармацевтика", "Искусственный интеллект и информационные технологии", "Транспорт и логистика", "Благоустройство и строительство", "Экология и охрана окружающей среды" и "Общественные проекты".

"Победителем среди проектов в номинации "Лидеры инноваций" стала рекомендательная тест-система Oncobox. Она используется для подбора наиболее эффективного лечения для онкологических больных. Тест основан на проведении РНК-секвенирования образца опухоли и анализе полученных данных с помощью специализированного программного обеспечения, которое формирует персонализированный рейтинг препаратов и оценивает эффективность иммунотерапии", - говорится в сообщении.

Одним из победителей в номинации "Меняющие реальность" стал коллектив, создавший автоматизированные вертикальные фермы iFarm - это городские теплицы, которые можно установить в любом помещении. В число победителей в номинации "Проект будущего" вошел проект "Мио-интерфейс" по разработке системы управления протезом. Задача системы - установить быструю и естественную связь между человеком и его роботизированной рукой.

В финал премии вышли 36 инновационных разработок, победителями стали 18 проектов. Всего на конкурс было подано 740 заявок, это в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, лучшие изобретения и разработки успешно прошли правовую и научную экспертизы, а также показали экономический потенциал. Их авторы получат премии - от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

Победителей определили по результатам оценки экспертной комиссии, в которую вошли инвесторы, представители бизнес-сообщества и органов власти. Эксперты изучили уникальность, новизну и потенциал внедрения разработок. Торжественное награждение конкурсантов состоится после улучшения эпидобстановки в столице.