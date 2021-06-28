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В Москве снова закончилась вакцина "Ковивак"

Ожидается поставка Минздравом России следующей партии, возможны перерывы в записи на вакцинацию

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вакцина от COVID-19 "Ковивак" центра им. Чумакова вновь закончилась в прививочных пунктах Москвы, сообщается на сайте мэра столицы.

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Как стало известно 22 июня, в Москве временно стало невозможно сделать прививку "Ковиваком", поскольку вакцина закончилась в прививочных пунктах. Затем 25 июня запись на прививку "Ковиваком" стала доступна.

"В настоящее время вакцина "Ковивак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте мэра, количество вакцины ограничено, поэтому перерывы в записи возможны.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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