В Москве снова закончилась вакцина "Ковивак"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вакцина от COVID-19 "Ковивак" центра им. Чумакова вновь закончилась в прививочных пунктах Москвы, сообщается на сайте мэра столицы.
Как стало известно 22 июня, в Москве временно стало невозможно сделать прививку "Ковиваком", поскольку вакцина закончилась в прививочных пунктах. Затем 25 июня запись на прививку "Ковиваком" стала доступна.
"В настоящее время вакцина "Ковивак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины", - говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте мэра, количество вакцины ограничено, поэтому перерывы в записи возможны.