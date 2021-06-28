В Москве снова закончилась вакцина "Ковивак"

Илону Маску — 50 лет. Собрали все его проекты — от Tesla до чипа для мозга

Самые известные компании Маска — Tesla и SpaceX. Но у него много других проектов, менее заметных для тех, кто не увлечен технологиями. Вспомнили его идеи и посмотрели, что с ними сейчас

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