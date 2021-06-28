В Приморье на 28% снизилось число несовершеннолетних, вставших на учет по наркомании

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Количество детей и подростков, впервые попавших на учет из-за употребления наркотиков, в прошлом году снизилось в Приморье на 28%. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"На 28% снизилось в 2020 году количество детей и подростков, впервые зарегистрированных на учете в связи с потреблением наркотиков. Такие данные озвучены на заседании антинаркотической комиссии Приморского края под председательством губернатора Олега Кожемяко", - говорится в сообщении.

По данным Министерств образования и здравоохранения, департаментов информационной политики и по делам молодежи, краевого управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России, в крае реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику потребления наркотиков. В текущем году сотрудники полиции провели более 800 профилактических мероприятий с общим охватом более 14 тыс. человек. Профилактические медосмотры на предмет потребления наркотических веществ прошли 10 тыс. учащихся, выявлено семь положительных результатов.

"На 33% меньше стало случаев отравления несовершеннолетних наркотическими веществами, с 4,6% до 4,3% снизилась вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков", - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю Сергей Турбин. С 31,8% до 28,4% уменьшилось число молодежи, осужденной за преступления, связанные с наркотиками.