В Липецкой области снизили заполняемость залов с 50% до 20%

ТАСС, 28 июня. Глава Липецкой области Игорь Артамонов из-за угрозы распространения в регионе коронавирусной инфекции постановил сократить заполняемость залов с 50% до 20%. Соответствующее изменение внесено в постановление, размещенное в понедельник на сайте администрации Липецкой области.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 33 255 случаев заражения коронавирусом, 30 138 человек выздоровели, 878 умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в местах массового собрания людей.