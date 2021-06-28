Опрос: 75% россиян не испытывают неловкость при встрече с человеком с инвалидностью

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Большинство россиян (75%) не считают дискомфортной встречу с человеком с инвалидностью. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ и имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Три четверти россиян (74%) декларируют, что не ощущают дискомфорт, неудобство или неловкость при встрече с людьми с инвалидностью, 21% россиян ответили, что с ними это бывает", - говорится в исследовании.

По мнению опрошенных, люди с инвалидностью работают в IT (8%), занимаются рукоделием (7%), работают удаленно (6%) либо в торговле (5%). Среди специальностей людей этой категории россияне называют портняжество, изготовление вещи handmade, сборка деталей и сфера образования. Положительно относятся к людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), работающим в сфере услуг, 71% опрошенных, а 4% относятся к этому с настороженностью.

Почти половина (47%) россиян отмечают, что при выборе между товарами одинакового качества и цены предпочли бы товар с маркировкой о том, что он произведен людьми с инвалидностью. Чуть больше - 49% не учитывали ли такую маркировку, и только 1% опрошенных выбрали бы товар без нее.

При этом 76% россиян не знают, где купить товары, произведенные людьми с ОВЗ. О том, где купить такие товары, знают 8% опрошенных. За последние два-три года треть россиян (34%) рассказали, что покупали товары или получали услуги, произведенные людьми с инвалидностью. А 47% россиян отметили, что не имеют такого опыта.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 13 июня 2021 года среди респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Объем выборки - 1 600 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.