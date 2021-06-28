В Москве зафиксировали рекордное число умерших от коронавируса за сутки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 124, что стало новым максимумом с начала пандемии, следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В общей сложности, по данным штаба, в городе умерли 22 210, или 1,65%, заболевших.

За сутки в столице выявили 7 246 случаев заражения против 6 723 днем ранее, в относительном выражении прирост составил 0,54%. Всего в Москве заразились 1 346 183 человек, следует из информации штаба.

Число вылечившихся в городе возросло за сутки на 4 433, до 1 148 291. Количество активных случаев также продолжает увеличиваться и уже достигло 175 682 - для столицы это максимум за все время пандемии.