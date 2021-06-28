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Пандемия COVID-19
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В Подмосковье выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

В регионе зафиксировано 2 722 случаев
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Число заразившихся COVID-19 в Московской области возросло за сутки на 2 722. Это максимум за все время пандемии, следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Днем ранее в Подмосковье выявили 2 608 случаев. Всего в регионе заразились 309 125 человек.

За сутки были выписаны по выздоровлению 1 813 пациентов в регионе, всего вылечились 251 772. Было зарегистрировано 20 летальных исходов за сутки, с начала пандемии умерли 6 478 человек.

В настоящее время в области продолжают лечение 50 875 человек.

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