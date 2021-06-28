Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,17

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник немного снизился и составил 1,17. В Москве показатель также опустился - до 1,04, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

Во всех 10 регионах страны с наибольшим количеством заразившихся индикатор по-прежнему превышает единицу. В Ростовской области он равен 1,15, в Нижегородской - 1,16, в Санкт-Петербурге - 1,17, в Воронежской области - 1,21, в Красноярском крае - 1,22.

В Подмосковье, несмотря на очередной максимум по числу заболевших за сутки, коэффициент сократился до 1,24, в Свердловской области он составил 1,31, в Иркутской области - 1,35, а в Самарской, где количество новых случаев вновь опустилось ниже 200, - 1,96.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.