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В Удмуртии возобновили вакцинацию от COVID-19

В регион поступила новая партия вакцины "Спутник V" объемом 17,4 тыс. доз

ИЖЕВСК, 28 июня. /ТАСС/. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции возобновлена в Удмуртской Республике в полном объеме после того, как была приостановлена в выходные дни из-за нехватки вакцин. Об этом в понедельник сообщается в официальной группе Министерства здравоохранения Удмуртии во "ВКонтакте".

"В Удмуртию поступила новая партия вакцины от COVID-19 "Спутник V" объемом 17,4 тыс. доз. Процесс вакцинации возобновлен в полном объеме с утра понедельника, 28 июня", - говорится в сообщении.

В Удмуртии 26 и 27 июня была временно приостановлена вакцинация от коронавируса. Отмечалось, что темпы вакцинации превысили поставки вакцины в регион. Как сообщала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева, за последнюю неделю в больницах привились более 12 тыс. человек.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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