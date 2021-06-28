Крупнейшая краевая больница в Красноярске ограничит плановый прием из-за коронавируса

КРАСНОЯРСК, 28 июня. /ТАСС/. Краевая клиническая больница в Красноярске, крупнейшая многопрофильная клиника Красноярского края, с 1 июля ограничит плановую госпитализацию пациентов в связи с организацией временных инфекционных госпиталей. Медицинская помощь будет оказываться пациентам только в неотложных и экстренных случаях, сообщили в понедельник в пресс-службе больницы.

"С 1 июля в краевой больнице вводятся ограничения на очную консультативно-диагностическую помощь и плановую госпитализацию пациентов. Как сказано в приказе, подписанном главным врачом, эта вынужденная мера вводится "в целях усиления мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях эпидемической ситуации, в связи с организацией временных инфекционных госпиталей и дефицитом кадрового потенциала", - говорится в сообщении.

На период ограничений консультации узких специалистов будут переведены в формат телемедицины.

В Красноярском крае зарегистрировано более 76 тыс. случаев коронавируса, более 3,9 тыс. человек умерли. Отмечен рост заболеваемости. Если 1 июня было зарегистрировано 99 заболевших, то в минувшую пятницу уже 185.