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Постоянный пункт вакцинации от COVID-19 заработал на центральной площади Ижевска

Прием пациентов ведут в двух мобильных палатках площадью 68 кв. м

ИЖЕВСК, 28 июня. /ТАСС/. Постоянный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции заработал на центральной площади Ижевска, прививки здесь будут делать ежедневно. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

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"На центральной площади Ижевска с 28 июня начал работу постоянный пункт вакцинации <...> Прием ведется в двух мобильных палатках площадью 68 кв. м, которые оснащены всем необходимым для осмотра пациентов и проведения процедуры вакцинации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в палатках установлены рециркуляторы и кондиционеры для комфортной работы врачей, а для ожидающих в очереди перед палатками натянут тент для защиты от солнца и дождя, установлены стулья, всех обеспечивают водой.

Отмечается, что на пункте вакцинации работают волонтеры и студенты-медики, которые помогают заполнить документы, следят за состоянием уже вакцинированных. Пункт вакцинации будет работать ежедневно, в том числе в выходные дни.

Ранее сообщалось со ссылкой на главу региона Александра Бречалова, что в Удмуртии работают 108 стационарных пунктов вакцинации.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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