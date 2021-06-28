В Бурятии прогнозируют обильные осадки и усиление ветра

УЛАН-УДЭ, 28 июня. /ТАСС/. Дождливая погода, усиление ветра до 18 м/c прогнозируют в Бурятии, сообщили в понедельник в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"29-30 июня в большинстве районов дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер в отдельных районах до 15-18 м/c. В ближайшие сутки на реках южных и юго-западных районов возможен подъем уровня воды с выходом на пойму", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 28 июня на реке Селенге в районе города Улан-Удэ уровень воды составляет 132 см (+1 см за сутки), на реке Уде - 140 см (0 см в сутки). На пойму вода выходит и начинается подтопление низменных участков при уровне Селенги - не менее 230 см (критической считается отметка в 330 см), Уды - 230 см (критическая отметка - 400 см).

Местным властям в Улан-Удэ, предприятиям и учреждениям рекомендовано провести инструктаж дежурных и диспетчерских служб, проверить готовность техники и личного состава для работы в неблагоприятных условиях, обеспечить оперативное реагирование сил и средств, участвующих в ликвидации аварий на сетях тепло-, электро- и водоснабжения. С 15 июня в Улан-Удэ действует режим повышенной готовности из-за возможных паводков.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что паводковые воды подтопили 10 населенных пунктов в четырех районах, власти региона готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям. Больше всего пострадали села Бичура и Энхэ-Тала, где вода зашла в подворья и дома.

По словам главы региона, на территории Бурятии, которая расположена в водосборном бассейне озера Байкал, после засушливого наступил полноводный период многолетнего цикла. Минувшие выходные в центральных районах Бурятии была жаркая солнечная погода.