Продажи туров на курорты Краснодарского края упали в два - три раза

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Продажи туров в Краснодарский край упали в два - три раза после того, как его власти сообщили, что с 1 июля будут пускать на курорты путешественников только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до приезда, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса двумя дозами. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"За прошедшее с четверга время среднедневные продажи туров на курорты Краснодарского края у ведущих игроков рынка внутреннего туризма упали в два - три раза", - говорится в сообщении. Кроме того, туристы аннулируют туры. "Первые звонки от агентств и туристов с запросами об аннуляции частично или полностью оплаченных туров в Краснодарский край начались уже через час после объявления новостей о новых правилах заселения в отели Краснодарского края", - отметили в АТОР.

Так, туроператор "Мультитур", ожидает, что 70% туров на июль и август будут аннулированы, если позиция властей региона не изменится. Заявки на аннуляции на июль уже поступают туроператору. В основном туры аннулируют семейные туристы с чеком около 40-50 тыс. рублей (только размещение в отеле). "Запросы на аннуляции продолжают поступать - ежедневно десятками. Учитывая, что тесты требуются даже на грудных младенцев, стоимость тестов на семью из двоих взрослых и двоих детей составит еще как минимум плюс 25% к стоимости недельного тура в отель две - три звезды. Естественно, у многих региональных туристов это в бюджет уже не вписывается", - пояснила управляющий партнер "Мультитур" Юлия Высоканова.

Представитель "Мультитур" напомнила, что туроператоры не держат деньги туристов на своих счетах - средства идут среди прочего на предоплату отелей, которые вложились в подготовку сезона, ремонт, соблюдение мер, предписанных Роспотребнадзором, найм персонала. "Если позиция властей края не изменится и аннуляции у отельеров станут массовыми, то полные стопроцентные возвраты при массовых аннуляциях многие не потянут, отели будут или предлагать возвраты с удержанием фактически понесенных расходов, или переносы на другие даты", - считает управляющий партнер "Мультитур".

Для заселения в гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен будет отрицательный тест на COVID-19, с 1 августа - сертификат о вакцинации. Ассоциация туроператоров 24 июня обратилась в правительство, Ростуризм и к властям Краснодарского края с призывом не допустить провала туристического сезона и смягчить правила заселения в отели курортов юга России и с конкретными предложениями. В АТОР предложили позволить объектам размещения края принимать гостей как с сертификатом о вакцинации, так и при наличии отрицательного ПЦР-теста - так же, как это делают зарубежные страны.