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Пандемия COVID-19

Собянин назвал крайне сложной ситуацию с коронавирусом в Москве

Был побит рекорд по числу госпитализаций и умерших, сообщил мэр столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин Валерий Шарифулин/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. Был побит рекорд по числу госпитализаций и умерших, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

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По словам мэра, за последнюю неделю побиты новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по числу умерших из-за коронавируса.

Собянин заявил, что поэтому были приняты решения ограничительного свойства, которые связаны с вакцинацией и доступом в кафе и рестораны только переболевших, привитых и тех, у кого отрицательный ПЦР-тест. По словам мэра, в результате этих мер число записей на вакцинацию возросло до 86 тыс. в рабочие дни, что "является неплохим показателем". Собянин еще раз акцентировал внимание на том, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, очень смертельным. Мэр попросил всех беречь себя и при первой же возможности сделать прививку.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 124, что стало новым максимумом с начала пандемии.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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