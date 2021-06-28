КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что в настоящее время сформировалось понятие "ковидные права", важно разделить "соразмерность между необходимостью ограничений и правами человека". Об этом она заявила в понедельник на открытии международной летней школы "Права человека для будущих поколений" в Казани.

"Сегодня можно уже сказать с уверенностью (по крайней мере, мне так кажется), что сформировалось такое понятие, как "ковидные права". И очень важно сегодня разделить соразмерность между необходимостью ограничений и правами человека. Очень важно понять, что коллективное право имеет в данном случае преимущество перед индивидуальным правом, поскольку мы все заинтересованы в том, чтобы не просто спасти жизнь и здоровье человека, но спасти жизнь и здоровье цивилизационного пространства в мире", - сказала омбудсмен, обращаясь к участникам летней школы.

В этой связи Москалькова отметила, что существующие меры по противодействию пандемии "имеют право на существование, на такой подход". "С другой стороны, мы должны понять, где эта грань между коллективным и индивидуальным правом, как достигнуть этой соразмерности", - подчеркнула она.

Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы 16 июня. Перечень граждан, которые теперь обязаны пройти вакцинацию, в обоих документах практически идентичен. Это работники сферы торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).