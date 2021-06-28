Яровая предложила уточнить регламент телемедицинских консультаций

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила Минздраву уточнить регламент оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, чтобы обеспечить экстренную медпомощь в случае необходимости. Об этом она заявила в ходе онлайн-конференции в понедельник.

"Предлагаю на уровне приказа Минздрава установить более четкий регламент телемедицины и урегулировать вопросы перевода консультативной помощи из одной формы в другую. Ответственность за пациента в конечном счете несет лечащий врач, если он определил этот статус как экстренный, то консультация и должна пройти в режиме оказания экстренной помощи", - отметила Яровая.

Она напомнила, что телемедицинская помощь, согласно приказу Минздрава, подразделяется на экстренную, неотложную и плановую. Именно лечащий врач определяет, какая помощь необходима пациенту. "На практике мы видим, что консультация, которая лечащим врачом заявлена как экстренная в заявке, переводится учреждением, куда подана заявка, в плановую. В приказе этот вопрос не урегулирован", - отметила Яровая.

По ее словам, в приказе определены сроки оказания экстренной телемедицинской помощи, но "регламента оказания плановой помощи, через сколько должна состояться такая консультация, в приказе нет". "Административный регламент должен безусловно гарантировать действия в интересах пациента", - уверена Яровая.