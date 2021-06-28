В Приамурье пострадавших от паводка привили от COVID-19 в пунктах временного размещения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июня. /ТАСС/. Около 70 человек, пострадавших от паводка, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в пунктах временного размещения (ПВР). Наиболее активными оказались жители Свободненского района, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Амурской области.

"Обстановка во всех ПВР в настоящий момент полностью контролируется, принимаются все противоэпидемические меры. Все необходимое имеется в наличии: медикаменты, лекарственные препараты, вакцина, дезсредства. На сегодня около 70 человек вакцинировано против COVID-19, к примеру, в Свободненском районе привито 20 человек, в Благовещенском и Шимановском - по 13", - цитирует пресс-служба правительства министра здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Кроме того, в каждом пункте временного размещения медработники проводят осмотр поступивших пострадавших от наводнения. "В обязательном порядке выполняется термометрия. В случае необходимости эвакуированного могут госпитализировать для оказания медицинской помощи в условиях стационара", - добавила Леонтьева.

В Амурской области развернуто девять пунктов временного размещения в городе Шимановске, в селе Новогеоргиевка Шимановского района, в селе Загорная Селитьба Свободненского района, в селах Грибское, Чигири, Сергеевка Благовещенского района, в селе Черняево Магдагачинского района и два в поселке Архара Архаринского района. В них находятся 421 человек, в том числе 188 детей.

"Во всех пунктах временного размещения организовано горячее питание, дежурят медики, психологи ГУ МЧС России по Амурской области и РСЧС оказывают пострадавшим экстренную психологическую помощь. Всего в готовности принять пострадавших 56 пунктов временного размещения общей вместимостью 4 810 человек", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В Амурской области выявлено 23 843 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 303 человека умерли. В области привито от COVID-19 более 124 тыс. человек.

О паводке

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. В субботу Амур у Благовещенска превысил отметку 2013 года, когда на реке произошло наводнение. Тогда вода поднялась до 822 см, 26 июня 2021 года - до 839 см. Исторический максимум был зафиксирован в 1958 году, когда Амур достиг отметки в 895 см.

В результате паводка в 20 населенных пунктах подтоплены 764 частных жилых дома, 1 865 приусадебных участков, 19 участков автомобильных дорог, восемь автомобильных мостов. В регионе развернуто девять пунктов временного размещения (ПВР), в которых находится 421 человек, в том числе 188 детей. Всего в регионе могут развернуть 56 ПВР общей вместимостью 4 810 человек. В Благовещенске заработали несколько пунктов сбора помощи для пострадавших от затопления, в которых принимают средства личной гигиены, постельное белье, детское питание и другое.