Свердловские власти рассчитывают удвоить турпоток в регион в ближайшие пять - семь лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Туристический поток в Свердловскую область планируется увеличить более чем в два раза в ближайшие пять - семь лет. До пандемии в регионе фиксировались рекордные 1,7 млн туристов, сообщила журналистам министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова на пресс-завтраке, посвященному "Фестивалю уральской кухни", который приурочен к выставке "Иннопром".

"За последние три года мы фиксируем устойчивую динамику роста туристического потока, но, безусловно, 2020 год мы не берем во внимание, потому что этот год очень сложный для всей туристической отрасли. В среднем, если обратиться к "доковидным" цифрам, то поток гостей в Свердловской области увеличился где-то с 1,2 млн гостей до 1,7 млн в год, [это 2019 год]. Мы хотели бы, чтобы туристический поток в ближайшие пять - семь лет увеличился еще в 2-2,5 раза. Мы считаем, что у нас все для этого есть", - сказала она.

Восстановление турпотока наблюдается уже сейчас. Так, некоторые гостиницы и отели Екатеринбурга отмечают загрузку свыше 90%, уточнила Казакова. Большая часть туристов приезжают в Свердловскую область на деловые мероприятия, которых проходит около 500 штук ежегодно.

Одним из важных мероприятий, которое готовится принять большое количество гостей в Свердловской области, станет Международная промышленная выставка "Иннопром" с 5 по 8 июля. В рамках выставки будет запущен гастрономический фестиваль, который познакомит гостей региона с едой и культурой Урала. Девять ресторанов будут работать по особому меню, основанному на блюдах уральской кухни.

Также летом 2021 года в регионе пройдут пять событийных мероприятий, получивших господдержку - фестивали EverJazz, "Лето на заводе" (Сысертский городской округ), "Демидов-фест" (поселок Черноисточинск), "Окрошка-фест" (г. Каменск-Уральский), "Мото-фест" (г. Ирбит).