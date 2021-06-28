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Песков заявил, что де-факто и де-юре обязательной вакцинации в России нет

Пресс-секретарь президента отметил, что в регионах вводится условие обязательной вакцинации только для работы в некоторых отраслях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Обязательной вакцинации де-юре и де-факто в России нет, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия [обязательной вакцинации] для работы в некоторых отраслях. Но это не является обязательной вакцинацией для всех граждан. Это ситуация де-факто и де-юре такая", - сказал он.

На вопрос, ожидают ли в Кремле, что все регионы РФ введут обязательную вакцинацию, Песков ответил: "Нет, это отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий". "Это не решения об обязательной вакцинации, это решения об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики", - еще раз подчеркнул пресс-секретарь президента.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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