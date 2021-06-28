Песков: власти Петербурга во время "Алых парусов" исполняли требования санитарных властей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Организаторы праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге реализовывали рекомендации санитарных властей при его проведении. Такое мнение высказал журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного города и конкретного региона. Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы в Санкт-Петербурге и они реализовались на месте", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что "никаких прямых запретов на такие [крупные] мероприятия нет". "Решения принимаются руководством города, руководством региона на основе требований санитарных властей", - отметил Песков, переадресовав санитарным властям вопрос об обстоятельствах проведения праздника.

Традиционный праздник выпускников с концертом и выходом в акваторию Невы брига под алыми парусами в 2021 году решено было провести 25 июня в очном формате, но на нем действовали строгие ограничения. Кроме того, принять участие в мероприятии смогли только выпускники из Ленинградской области и Петербурга.

Ежегодно праздник посещали более 1 млн человек из разных городов. В 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, он прошел в режиме телевизионной трансляции, без присутствия молодежи на набережных.