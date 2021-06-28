В Кремле прокомментировали предложения РСПП и ФНПР о всеобщей обязательной вакцинации

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Позиция в отношении предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) о проведении в стране всеобщей обязательной вакцинации от коронавируса не сформулирована. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакая позиция не сформулирована", - сказал представитель Кремля и переадресовал этот вопрос в правительство.

Песков подчеркнул, что соответствующее обращение РСПП и ФНПР направили в кабмин. "Соответственно, какой-то ответ на это или позиция должны быть сформированы именно в правительстве, с учетом, что именно там функционирует оперативный штаб", - подчеркнул Песков.