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В Кремле прокомментировали предложения РСПП и ФНПР о всеобщей обязательной вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что позиция в отношении предложения еще не сформулирована
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Позиция в отношении предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) о проведении в стране всеобщей обязательной вакцинации от коронавируса не сформулирована. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Никакая позиция не сформулирована", - сказал представитель Кремля и переадресовал этот вопрос в правительство.

Песков подчеркнул, что соответствующее обращение РСПП и ФНПР направили в кабмин. "Соответственно, какой-то ответ на это или позиция должны быть сформированы именно в правительстве, с учетом, что именно там функционирует оперативный штаб", - подчеркнул Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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