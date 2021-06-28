{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: в РФ предпринимаются усилия для удовлетворения спроса на прививки от коронавируса

По словам пресс-секретаря президента РФ, спрос на прививки скачкообразно вырос, а это требует дополнительных решений
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти РФ принимают энергичные меры для удовлетворения резко возросшего спроса на вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Спрос на прививки значительно вырос, скачкообразно вырос, это требует дополнительных решений, дополнительных энергичных усилий с тем, чтобы обеспечивать всех желающих. Эти усилия предпринимаются", - сказал представитель Кремля.

Он переадресовал вопрос о конкретной логистике в этой сфере в оперативный штаб правительства, подчеркнув, что именно там осуществляется мониторинг производственных и транспортных цепочек.

Отвечая на вопрос о росте стоимости ПЦР-тестов, Песков отметил, что, если речь идет о частных лабораториях, то полномочия по контролю в этой сфере есть у Федеральной антимонопольной службы. При этом представитель Кремля подчеркнул, что скачкообразный рост спроса на ПЦР-тесты, связанный со вспышкой коронавируса во многих городах, в том числе крупных, "является очень существенной дополнительной нагрузкой и на лаборатории, и на медучреждения".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
В Туве на базе республиканской больницы развернут госпиталь для больных с коронавирусом
Он сможет принять 300 пациентов
Читать полностью