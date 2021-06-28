Песков: в РФ предпринимаются усилия для удовлетворения спроса на прививки от коронавируса

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти РФ принимают энергичные меры для удовлетворения резко возросшего спроса на вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Спрос на прививки значительно вырос, скачкообразно вырос, это требует дополнительных решений, дополнительных энергичных усилий с тем, чтобы обеспечивать всех желающих. Эти усилия предпринимаются", - сказал представитель Кремля.

Он переадресовал вопрос о конкретной логистике в этой сфере в оперативный штаб правительства, подчеркнув, что именно там осуществляется мониторинг производственных и транспортных цепочек.

Отвечая на вопрос о росте стоимости ПЦР-тестов, Песков отметил, что, если речь идет о частных лабораториях, то полномочия по контролю в этой сфере есть у Федеральной антимонопольной службы. При этом представитель Кремля подчеркнул, что скачкообразный рост спроса на ПЦР-тесты, связанный со вспышкой коронавируса во многих городах, в том числе крупных, "является очень существенной дополнительной нагрузкой и на лаборатории, и на медучреждения".