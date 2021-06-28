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Власти Подмосковья сообщили, что ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной

Губернатор региона Андрей Воробьев также сообщил о росте желающих пройти вакцинацию от COVID-19

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции остается в Московской области напряженной, в регионе проводится работа по наращиванию коечного фонда для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьев.

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"Ситуация у нас напряженная. Вы знаете, что у нас "Патриот" заработал. Мы наращиваем там койки. Я очень надеюсь, что мы во всех географических локациях будем иметь необходимое количество медицины для того, чтобы оказать всем нуждающимся необходимую помощь", - сказал Воробьев.

При этом он отметил, что в регионе наблюдается рост желающих пройти вакцинацию от коронавируса.

Временный мобильный госпиталь, развернутый силами Минобороны РФ на базе конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке "Патриот", работал до середины февраля. Там прошли лечение 6 657 пациентов с коронавирусом. Ранее власти Подмосковья приняли решение возобновить работу временного госпиталя в парке "Патриот" в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Всего там планируется открыть 1 420 коек.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 309 125 случаев заражения, выздоровели 251 772 человека, умерли 6 478.

Теги
Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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