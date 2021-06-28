МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. McDonald's в Москве начнет тестировать QR-коды в 12 ресторанах, как только получит подтверждение от властей Москвы о внесении предприятий быстрого питания в специальный реестр. Об этом ТАСС сообщили в компании в понедельник.

"В связи с введением новых ограничений в Москве McDonald's планирует организовать бесконтактное обслуживание навынос. Доставка и МакAвто продолжат работать в стандартном режиме. Мы начнем тестировать доступ в помещения 12 предприятий в Москве по QR-кодам, как только наши предприятия будут внесены в специальный реестр правительства Москвы", - отметили в компании.

QR-коды будут принимать в ресторанах на улице Большая Бронная, улице Арбат, Ленинградском шоссе, 63к1, улице Большая Дорогомиловская, улице Большая Семеновская, Волоколамском шоссе, 90к2, улице Покрышкина, улице Бутырской, на проспекте Мира д.123А и д. 119 строение 547, на Манежной площади и на улице Люблинская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. До 11 июля включительно летние веранды и сезонные кафе в Москве будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.