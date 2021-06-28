Онкологический центр с новейшими линейными ускорителями открылся в Костроме

КОСТРОМА, 28 июня. /ТАСС/. Онкологический центр с новейшим оборудованием, который позволит увеличить скорость оказания помощи на 30%, открылся в понедельник в Костроме по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин во время визита в Кострому.

"Мы сегодня увидели открытие достаточно уникального онкологического диспансера, оснащенного самым современным оборудованием - два линейных ускорителя, аппарат компьютерной томографии, МРТ. Все это безусловно будет влиять на качество предоставляемой медицинской помощи жителям Костромской области, своевременность этой помощи, в онкологии это особенно важно", - сказал Камкин.

В онкоцентре будут работать новые линейные ускорители, всего таких аппаратов около 10 в России. Благодаря им врачи смогут точечно воздействовать на опухоль, не повреждая здоровые ткани.

Решение о создании онкоцентра было принято в 2018 году. Костромская область привлекла около 2 млрд рублей по нацпроекту на его строительство. В центре оборудовано отделение лучевой терапии с двумя линейными ускорителями, хирургическое отделение на 20 коек, включающее в себя операционный блок на четыре операционных стола с палатой пробуждения, отделение реанимации на девять коек, приемное отделение, лечебно-диагностические подразделения.

По данным пресс-службы администрации Костромской области, работа нового корпуса позволит увеличить оперативную активность на 30%, сократятся сроки ожидания онкологической помощи. Благодаря центру будет полностью удовлетворена потребность в оказании лучевой терапии онкологическим больным в Костромской области.